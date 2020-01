Zaniolo fa crack, arriva il messaggio di Milik: “Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNicolò Zaniolo si è procurato la rottura del crociato del ginocchio destro con lesione del menisco nella sfida di ieri sera contro la Juventus. Il centrocampista della Rom, uscito in barella al 35esimo del primo tempo, è stato subito trasportato a Villa Stuart dove è arrivato il responso. Sull’infortunio si è espresso sui social, anche l’attaccante del Napoli Arek Milik, protagonista in passato per ben due volte dell’analogo infortunio. Il polacco, augura a Zaniolo di ritrovarsi all’Europeo: “Lo so come ci si sente… ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló”. View this post on Instagram Io so come ci si sente… ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli ... Leggi la notizia su anteprima24

