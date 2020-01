Westworld 3, annunciata la premiére della nuova stagione | Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Finalmente sappiamo quando tornerà Westworld, che con l’uscita di scena di Game of Thrones diventa ancora di più una delle serie di punta HBO. L’annuncio è stato dato da un teaser trailer: Westworld 3 debutterà il prossimo 15 marzo negli USA, in Italia lo show è trasmesso da Sky Atlantic in contemporanea. Il teaser di Westworld 3 contiene diversi eventi apocalittici di un futuro prossimo distopico: si apre con l’impeachment del 45° presidente, arrivando ad una seconda guerra civile in Russia fino ai disastri portato dai cambiamenti climatici che tanto sono di attualità. Westworld 3 con Aaron Paul e tante altre novità Il co-creatore di Westworld Jonathan Nolan aveva già annunciato un futuro distopico ispirato al mondo di Blade Runner, tutto questo ha trovato conferma nel teaser trailer: “La distopia può sembrare molto bella nel mondo. Solo perché il mondo è corrotto al ... Leggi la notizia su giornalettismo

