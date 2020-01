Wanda Nara esagerata: senza veli nella sauna troppo bollente [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ormai Wanda Nara, la bellissima moglie di Icardi, è senza controllo! Sempre più piccanti gli scatti che pubblica ogni giorno sul suo profilo Instagram. In intimo provocante Da quando è opinionista del Grande Fratello Vip, la manager, mamma e donna di successo non può fare a meno di mostrarsi sempre più sexy e provocante. Come già aveva confessato durante un’intervista di qualche settimana fa, la bellissima argentina sente il peso della sua età e soprattutto teme per la differenza di età con il marito, il calciatore Mauro Icardi. I due si portano 7 anni di differenza, ma la verità è che Wanda è sempre in perfetta forma. Ricordiamoci che ha avuto 5 gravidanze: Valentino, Benedicto e Constantino, nati dal primo matrimonio, Isabella e Francesca, avute con l’attuale marito. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista sempre in scatti bollenti mentre si rilassava con la ... Leggi la notizia su velvetgossip

GrandeFratello : 20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ?? Benvenuti ad una nuo… - anto_nella75 : @Goganda_24 @Shokubutsu16 Tanto comune non credo visto che sta al gfvip... i comuni siamo noi che facciamo delle vi… - gindaofficial : Raga...a me Talisa mi ricorda Wanda Nara! SCUSATE #Amici19 -