Volley, Olimpiadi 2020: i due gironi. Italia, gruppo abbordabile. Azzurri con Polonia e Giappone (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Italia può sorridere a poco più di sei mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale di Volley maschile sarà infatti inserita nella Pool A (si attende soltanto la comunicazione ufficiale della FIVB sull’effettiva composizione dei gironi) e sulla propria strada non troverà fin da subito le altre corazzate della pallavolo internazionale. Gli Azzurri dovranno vedersela “soltanto” con la Polonia ma, oltre ai Campioni del Mondo, non si intravedono degli ostacoli insormontabili in questa prima parte della rassegna a cinque cerchi: il Giappone padrone di casa è ampiamente alla portata proprio come il Canada e l’Iran, squadre ostiche e da non sottovalutare ma che non sono certo delle big del circuito. A completare il quadro delle avversarie dell’Italia sarà il modesto Venezuela. I ragazzi del CT Chicco Blengini puntano naturalmente a chiudere ... Leggi la notizia su oasport

