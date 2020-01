Volley femminile, Olimpiadi 2020: tutte le squadre qualificate, 12 Nazionali a Tokyo. C’è l’Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è completato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Turchia, Corea del Sud, Kenya, Argentina e Repubblica Dominicana hanno vinto i tornei preolimpici continentali e si sono così unite al Giappone Paese organizzatore e alle sei formazioni che avevano staccato il pass in estate (Italia, Serbia, Cina, Russia, Brasile, USA). Di seguito le squadre di Volley femminile qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. squadre qualificate Volley femminile ALLE Olimpiadi 2020: Giappone (Paese organizzatore) Serbia (vincitrice Pool A qualificazioni mondiali) Cina (vincitrice Pool B qualificazioni mondiali) USA (vincitrice Pool C qualificazioni mondiali) Brasile (vincitrice Pool D qualificazioni mondiali) Russia (vincitrice Pool E qualificazioni mondiali) Italia (vincitrice Pool F qualificazioni mondiali) Kenya (vincitrice ... Leggi la notizia su oasport

