Volley femminile, la Repubblica Dominicana è l’ultima qualificata alle Olimpiadi 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Repubblica Dominicana è l’ultima qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, le caraibiche hanno vinto il torneo nord-centro americano di qualificazione e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi in programma dal 22 luglio al 9 agosto. Si è così completato il quadro delle formazioni ammesse ai Giochi: Giappone (Paese organizzatore), Cina (Campione Olimpico), Serbia (Campione del Mondo), Italia, Brasile, USA, Russia, Turchia, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Argentina, Kenya. Le ragazze di coach Marcos Kwiek hanno sconfitto Porto Rico per 3-0 (25-20; 25-18; 25-15) nell’ultima partita del torneo dopo che avevano già liquidato Canada e Messico. A mettersi maggiormente in luce sono state le annunciate stelle Bethania De La Cruz (16 punti, 4 aces) e Brayelin Martinez (15 punti) supportate da Lisvei Eve Mejia (10 ... Leggi la notizia su oasport

