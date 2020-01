Volley, Canada e Venezuela sono le ultime qualificate alle Olimpiadi 2020. Cuba e Colombia eliminate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Canada e Venezuela sono le ultime squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, entrambe hanno vinto i rispettivi tornei continentali e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi in programma dal 22 luglio al 9 agosto. Si è così completato il quadro delle formazioni ammesse ai Giochi: Giappone (Paese organizzatore), Brasile (Campione Olimpico), Polonia (Campione del Mondo), Italia, Francia, USA, Russia Iran, Argentina, Canada, Venezuela, Tunisia. Nella notte italiana il Canada sì è sbarazzato di Porto Rico con un netto 3-0 (25-21; 25-15; 25-15) e ha così avuto la certezza del primo posto nel girone nord-centro americano ma i ragazzi della Foglia d’Acero avevano sostanzialmente chiuso i conti già sabato notte quando avevano battuto Cuba al tie-break dopo essere stati sotto per 0-2. Il rimontone contro Simon e compagni era ... Leggi la notizia su oasport

