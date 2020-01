Virus cinese, gli infettivologi: “Nessun rischio prevedibile in Italia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli infettivologi rassicurano sul nuovo coronaVirus cinese: “Nessun rischio prevedibile in Italia”. La notizia del primo decesso causato in Cina da un nuovo coronaVirus ha destato apprensioni, ricordando i precedenti di Sars e Mers, ma gli infettivologi rilevano “una scarsa trasmissione del Virus da persona a persona e l’epidemia sembra destinata a rimanere circoscritta ad una diffusione locale”. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità e i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, Cdc, non hanno ancora preso provvedimenti. “Il fenomeno sarà comunque meritevole di un’attenta sorveglianza. Anche se non abbiamo elementi per pensare che questo nuovo Virus possa significativamente coinvolgerci, il mantenimento di una rete di specialisti è importante come strumento di protezione per la popolazione tutta” ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

