Violetta Silvera, la storia della deportata raccontata da Liliana Segre: “Ogni pietra ha un volto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Tra le tante persone incontrate nella mia lunga vita non ho mai dimenticato e Violetta e la sua mamma che mi tenevano abbracciata". La commovente storia dell'incontro in prigione tra Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, dove entrò a soli 14 anni, e Violetta Silvera, poco più grande, anche lei deportata nel lager, dove morì. Un frammento di memoria ricordato dalla senatrice a vita in occasione della presentazione a Milano di 28 nuove pietre d'inciampo per commemorare altrettanti uomini, donne e bambini vittime del nazi-fascismo. Leggi la notizia su fanpage

