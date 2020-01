Violenta esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: “Prossima eruzione pericolosa, rischio tsunami” [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) nelle Filippine è allerta massima per il vulcano Taal, che sta emettendo ceneri e lava: l’Istituto di vulcanologia e sismologia nazionale ha avvertito del rischio di “un’imminente eruzione pericolosa” accompagnata dalla possibilità di “uno tsunami vulcanico“. Le autorità hanno emesso un ordine di “evacuazione totale” che interessa quasi mezzo milione di persone che abitano nella zona di maggiore rischio, nel raggio di 14 km attorno al vulcano (dista solo 66 km da Manila). La cenere sta raggiungendo la capitale, dove cominciano a scarseggiare nei negozi le mascherine che i residenti sono stati invitati ad indossare, riporta la BBC. L’aeroporto di Manila ha sospeso tutti i voli in via precauzionale. Nell’intera provincia di Batangas è stato proclamato lo stato di calamità in seguito all’eruzione di ieri: la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

