Violenta esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: almeno 10mila evacuati, stato di allerta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Colonne di cenere illuminate dai fulmini e lava dal vulcano Taal, nelle Filippine: ieri si è risvegliato facendo tremare la terra e facendo temere una imminente eruzione esplosiva. almeno 10mila persone sono state evacuate e centinaia di voli sono stati cancellati in via precauzionale. Taal è un vulcano attivo situato nella regione di Calabarzon, provincia di Batangas, sulla costa occidentale dell’isola di Luzon. La zona è in stato di allerta (il livello è stato innalzato a 4 su una scala da 1 a 5): si teme una “Violenta eruzione esplosiva” nelle prossime “ore o giorni“.L'articolo Violenta esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: almeno 10mila evacuati, stato di allerta Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

