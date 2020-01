Vincenzo Mollica: "A Sanremo ci sarò. Ma sarà la mia ultima volta dal balconcino" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà la sua ultima presenza al festival di Sanremo, come inviato del Tg1, malgrado dovesse andare in pensione a fine gennaio. Vincenzo Mollica, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha rivelato che non mancherà di partecipare all’atteso evento musicale: “Ci sarò ancora sul balconcino di Sanremo. Generosamente, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il mio direttore Giuseppe Carboni e l’affetto che Fiorello ha scatenato hanno fatto prolungare la mia pensione che doveva essere il 27 gennaio al 29 febbraio”, ha affermato.“Sanremo non può cominciare senza il mitico ‘balconcino’ di Vincenzo Mollica!!! Si faccia qualcosa. (contratto di consulenza esterna?)”, aveva scritto sui social Fiorello appena saputo che il 29 gennaio sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro di Mollica, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

chetempochefa : Ripercorriamo i 40 anni di carriera di Vincenzo Mollica (@doreciakgulp) con questo nostro video omaggio a #CTCF ?? - ClaudioBaglioni : Questa sera al TG1 delle ore 20 ci sarà un servizio di Vincenzo Mollica con l’anteprima del videoclip de “Gli Anni… - arcafab : RT @chetempochefa: 'Mai sbagliare il tempo di un addio o di un vaffanculo. Se lo sbagli di un solo secondo si potrebbe ritorcere contro.'… -