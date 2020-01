Videogiochi e pianeta: qual è l'impatto ambientale dell'industria del gaming? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il ricercatore Dr. Ben Abraham della University of Technology di Sydney, per un suo studio ha chiesto agli sviluppatori di giochi di partecipare come parte di un nuovo progetto di ricerca che mira a "creare un'istantanea dell'intensità energetica dello sviluppo di Videogiochi contemporanei nei luoghi di lavoro in cui i giochi sono effettivamente realizzati".Per fare questo, Abraham è alla ricerca di informazioni di prima mano dagli studi di sviluppo dei giochi in merito alle loro politiche e pratiche sulle emissioni di carbonio. Oltre a quel tipo di dati numerici, lo studio è alla ricerca di intervistati che parlino degli "atteggiamenti degli sviluppatori di giochi nei confronti dei potenziali impatti ambientali del loro lavoro". Il sondaggio chiede agli sviluppatori di discutere il loro livello di interesse e preoccupazione per i cambiamenti climatici e le emissioni di carbonio che ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Qual è l'impatto ambientale dello sviluppo dei #videogiochi? -