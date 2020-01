VIDEO – SOS Costa d’Avorio: ‘E ti porto in Africa’ e Accademia Mauriziana insieme per l’ospedale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ferri chirurgici arrugginiti, poltrone fatiscenti e il miraggio delle aree sterili: in alcuni centri medici della Costa d’Avorio le condizioni di assistenza medico-chirurgico, specie per le puerpere, sono ben al di sotto degli standard minimi occidentali. Per questo, in occasione dell’attribuzione del premio ‘Ippocrate di Kos e Galeno di Pergamo’ della prestigiosa Norman Academy (USA), il cardiologo e missionario professore Vincenzo Mallamaci – presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ – ha voluto rinnovare e rinvigorire l’alleanza con l’Accademia Mauriziana del presidente duca Fabrizio Mechi “per unire le energie e riportare quel grande ambulatorio con sale parto – da me già visitato – a livelli medici accettabili”, spiega Mallamaci che, a latere della cerimonia svoltasi preso la Casa dell’Aviatore – Circolo Ufficiali di Roma, ... Leggi la notizia su ladenuncia

fumolapippa : RT @pelosi7070: MOWGLI ?? sono un cucciolo di 3 mesi, futuri 25 kg ?? POTETE OSPITARMI PER UN PERIODO o ADOTTARMI? ?????? Arriveró al nord e cen… - gaiabov76 : RT @pelosi7070: MOWGLI ?? sono un cucciolo di 3 mesi, futuri 25 kg ?? POTETE OSPITARMI PER UN PERIODO o ADOTTARMI? ?????? Arriveró al nord e cen… - Bea_sos_96 : RT @IR0NLANG: “Ho letto anche...che dormi nudo” “Perchè in Australia fa caldo, come qui oggi, fa caldo” “Eh però sei vestito.” RICORDIAMOC… -