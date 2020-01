Video e testo di La Cicogna Strabica di Checco Zalone, la clip ufficiale dopo il successo di Tolo Tolo (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'è il Video e testo di La Cicogna Strabica di Checco Zalone, nuova clip tratta dal grande successo cinematografico di Tolo Tolo che sta ancora sbancando il botteghino dopo il debutto del 1° gennaio. Le polemiche su Immigrato di Checco Zalone L'artista e regista pugliese è quindi tornato a cantare con un nuovo brano che fa seguito al rilascio di Immigrato, per il quale si sono scatenate una lunghissima scia di polemiche che imperversano ancora tra le righe incontrollate dei social. Di La Cicogna Strabica esiste anche un Video ufficiale. In queste ore, il successo di Tolo Tolo è stato arricchito da una nuova canzone che fa parte della colonna sonora del film che è ancora nelle sale cinematografiche ed è il primo in cui Zalone compare come regista. La sua verve mancava dalle sale cinematografiche dal 2016, quando è uscito Quo Vado? per la regia di Gennaro Nunziante. La ... Leggi la notizia su optimaitalia

