Viabilità ‘sblocca Agro’, lo sfogo di Cuofano al presidente Strianese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Caro presidente, con sommo dispiacere ti scrivo, nella mia qualità di Sindaco, per denunciare l’estrema lentezza e farraginosità con la quale si continua a gestire il procedimento afferente i lavori relativi alla Viabilità alternativa alla Statale 18“. È l’incipit della missiva inviata stamane da Giovanni Maria Cuofano al presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese. Una lettera-appello con la quale il primo cittadino prova a scuotere gli Uffici di Palazzo Sant’Agostino per un avvio a stretto giro dei lavori riguardanti la cosiddetta Viabilità sblocca-Agro, ovvero la strada alternativa alla Statale 18 destinata ad annodarsi con l’innesto dell’A30 di Castel San Giorgio. “Il grande impegno profuso, come Amministrazione comunale, per non perdere le somme assegnate, rischia di essere vanificato in quanto ad oggi i ... Leggi la notizia su anteprima24

