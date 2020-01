Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 07:30 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno Andrea trovate l’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio cominciamo dal Grande Raccordo Anulare sul quale un incidente interno provoca code tra le uscite Casilina Aida disagi sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda da via di Tor Cervara in direzione del centro città sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima indirizzo della capitale traffico intenso e rallentato anche sulla via Appia da Ciampino e fino a via di Capannelle nuovamente in direzione del centro sulla Colombo code da via di Macchia Saponara via di Malafede nuovamente in direzione della capitale chiudiamo Col trasporto ferroviario la linea direttissima Roma-firenze al momento è rallentata a causa di un controllo tecnico in atto su un convoglio all’altezza di Chiusi da Umberto veline al momento è ... Leggi la notizia su romadailynews

