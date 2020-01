Veronica Burchielli dedica parole speciali ad Alessandro Zarino: “Sono molto fortunata…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alessandro Zarino e Veronica Burchielli più innamorati che mai, lei gli dedica parole importanti e speciali su Instagram Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, nata poche settimane fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tramite alcune Instagram Stories l’ex corteggiatrice e tronista ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan di essere davvero felice insieme a Zarino, lui riesce sempre a starle accanto, in ogni situazione. A detta sua Alessandro non è il classico ragazzo geloso, riferendosi ad un servizio fotografico in cui ha posato in intimo ha svelato che lui è riuscito a farla sentire a suo agio. Queste le parole di Veronica Burchieli: “Tra uno scatto e l’altro c’eravamo io, lui e il nostro prenderci in giro! È stato con me tutto il tempo dello shooting senza lasciarmi un ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: UPDIT | Veronica Burchielli sull'omosessualità | Dopo Uomini e Donne dice la sua: Veronica Burchielli sull'omosessuali… - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: Stigmabase — Veronica Burchielli sull'omosessualità | Dopo Uomini e Donne dice la sua: Veronica Burchielli sull'omose… - pairsonnalitesN : Stigmabase — Veronica Burchielli sull'omosessualità | Dopo Uomini e Donne dice la sua: Veronica Burchielli sull'om… -