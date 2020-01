Venezia: Chioggia, Polizia sventa una tentata strage (Di lunedì 13 gennaio 2020) Venezia, 13 gen. (Adnkronos) - Poche ore fa i poliziotti del Commissariato di Chioggia sono riusciti a scongiurare una tentata strage in calle San Nicolò. Erano passate da poco le 11, quando un’anziana signora si è presentata in Commissariato a chiedere aiuto perché il figlio quarantacinquenne, toss Leggi la notizia su liberoquotidiano

CorriereAlpi : Chioggia, tenta di far saltare la casa. Bloccato dalla polizia - tribuna_treviso : Chioggia, tenta di far saltare la casa. Bloccato dalla polizia - Flavio33132705 : RT @TurismoVeneto: #Chioggia è magica, con il suo susseguirsi di calli, ponti, case e palazzi in stile veneziano che si affacciano sui cana… -