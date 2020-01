Veneto: Zaia, 'Oltre 38 mln di euro da vendite patrimonio immobiliare' (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) - “Il processo di razionalizzazione del patrimonio di immobili della Regione, infatti, – sottolinea il Presidente – non è soltanto un piano di vendite, ma è anche funzionale al programma di concentrazione e accorpamento di vari uffici, come sta avvenendo nelle sedi in prossimità della st Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Veneto, la Regione non si costituisce parte civile al processo sui “casalesi di Eraclea”. M5s: “Forse per Zaia non… - borghi_claudio : @AberWhaat Ma anche chi se ne frega ?? E' il vostro cartello che (giustamente) ha scelto di prendere l'ultimo trimes… - thelondonboys47 : RT @dukana2: #Ndrangheta e #Camorra in #Veneto, la #Regione della #Lega di #Salvini leccaculo #Eni che ammazza la #Basilicata ??non si costi… -