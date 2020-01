Usb: adesione al 90% in sciopero Tpl (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “Altissima, circa il 90%, l’adesione allo sciopero di oggi di 24 ore per i lavoratori delle societa’ di Roma TPL e Consorziate indetto da USB. I lavoratori sono esasperati e questo sembra non interessare alle istituzioni che ad oggi non hanno voluto risolvere i problemi che denunciamo da anni. Ritardi nel pagamento degli stipendi, soldi sottratti allo stipendio ma mai versati ai fondi pensione integrativi, orari di lavoro che superano il tetto contrattuale, sanzioni pesantissime per chi segnala mezzi mal funzionanti. Cos’altro deve accadere in questa citta’, gia’ al collasso per un trasporto pubblico in mano a privati senza scrupoli come il Consorzio Roma Tpl? L’unica certezza e’ che oggi i lavoratori delle societa’ consorziate sono ancora senza stipendio. L’assessore alla mobilita’ Pietro Calabrese, a cui ... Leggi la notizia su romadailynews

