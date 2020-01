Uomo si taglia emorroidi con forbici: ricoverato in gravi condizioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un 40enne ha deciso di tagliarsi le emorroidi con le forbici nella sua abitazione di Rondissone, comune in provincia di Torino. Subito soccorso dai familiari, i quali hanno prontamente chiamato il personale medico del 118, è stato poi portato all’ospedale di Chivasso. Il suo stato di salute desta diverse preoccupazioni. La vicenda risale alla prima settimana di Gennaio 2020. L’Uomo aveva deciso di tagliarsi le emorroidi da solo, con un paio di forbici. A trovarlo sono stati i parenti che vivono nello stesso stabile: giunti nell’appartamente del 40enne, l’hanno trovato in un lago di sangue. Attualmente si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’Uomo era già conosciuto per alcuni problemi di salute: per ragioni ancora da accertare ha afferato le forbici e si è sottoposto ad un intervento chirurgico del tutto improvvisato e dal risultato ... Leggi la notizia su notizie

