Uomini e Donne anticipazioni: Anna Tedesco incastrata da una segnalazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi: Anna Tedesco mente? La segnalazione di Gianni Sperti La settimana aprirà all’insegna dei colpi di scena a Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà dopo la pausa del weekend con il Trono Over e nuovi scontri tra dame e cavalieri. In particolare Gemma Galgani si contenderà un cavaliere con Anna Tedesco, sulla quale arriverà una segnalazione. Dopo l’addio a Juan Luis Ciano infatti, la dama di Torino racconterà al centro dello studio di UeD di aver iniziato una frequentazione con Marcello. A sorpresa però Gemma Galgani apprenderà che il cavaliere si sta sentendo anche con Anna Tedesco. Marcello sottolineerà di non essere intenzionato al momento a dare l’esclusiva a nessuna delle sue signore proprio perchè la conoscenza, con entrambe, è all’inizio. Presto però Gianni Sperti farà una segnalazione su Anna Tedesco che ... Leggi la notizia su lanostratv

