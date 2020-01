Una Vita anticipazioni: la morte di TRINI, RAMON resta sconvolto e… (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nelle corso della puntata 940 di Una Vita, i telespettatori italiani diranno addio per sempre al personaggio di TRINI Crespo (Anita Del Rey); quest’ultima morirà infatti pochi giorni dopo aver dato alla luce la piccola Milagros, lasciando nello sconforto più totale il marito RAMON (Juanma Navas). Una Vita, news: la nascita di Milagros Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, TRINI comincerà ad avere delle crisi di pressione alta al termine della sua gravidanza, tant’è che il medico che l’avrà in cura le prescriverà delle pastiglie da prendere nel momento della necessità. Ad un certo punto, i malesseri non faranno che aumentare e si renderà necessario far partorire la Crespo prima del tempo “canonico”, motivo per cui si ricorrerà ad un parto cesareo. Comunque sia, l’operazione andrà nel migliore dei modi e TRINI, in accordo con RAMON, deciderà di ... Leggi la notizia su tvsoap

