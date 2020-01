Una Vita anticipazioni: AGUSTINA sarà minacciata, ecco da chi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pericolo in arrivo per la domestica AGUSTINA (Pilar Barrera) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, la donna verrà coinvolta nella storyline legata all’omicidio di Fra Guillermo (Quim Dotras) e rischierà la sua stessa Vita. Scopriamo insieme perché… Una Vita, news: la morte di Guillermo, Ursula arrestata Come prima cosa, le anticipazioni segnalano che AGUSTINA darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa quando Ursula (Montse Alcoverro) verrà arrestata per l’assassinio di Guillermo, quest’ultimo giunto precedentemente ad Acacias per prendersi cura del suo pupillo Padre Telmo Martinez (Dani Tatay). Avviate le dovute investigazioni, il commissario Mendez (David Garcia Intriago) non potrà infatti fare altro che condurre la Dicenta in prigione nel momento in cui, durante una perquisizione, i suoi ... Leggi la notizia su tvsoap

ItalianAirForce : Oggi a Montemurlo (PO) l'#AeronauticaMilitare ha ricordato i membri dell'equipaggio del velivolo G-222 'Lyra 35' ch… - Mov5Stelle : Nella #manovra abbiamo aumentato da 5 a 7 i giorni di congedo di #paternità obbligatorio, insieme a tante altre mis… - Disney_IT : Non trasformate la vostra vita in una tragedia greca ?? #DisneyIT -