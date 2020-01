Una proposta di matrimonio da favola per giurarle Amore eterno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lee Loechler come un vero principe cambia un film Disney: la proposta di matrimonio alla fidanzata, davvero romantica, è da fiaba – VIDEO La fidanzata di Lee Loechler è sicuramente tra le ragazze più invidiate del momento, considerano la proposta di matrimonio romantica ricevuta dal suo futuro marito, che è arrivato a modificare un film Disney per ottenere il fatidico “Sì”. Ciò che ha vissuto la sua fidanzata è davvero incredibile ed è un’emozione inspiegabile: la coppia si è recata, come capita a tutti, al cinema, per assistere alla proiezione del film – cartone animato “La Bella Addormentata”. Tuttavia, Lee aveva organizzato una sorpresa per chiedere la sua mano, un gesto che la sua ragazza ignorava del tutto e che non dimenticherà mai. Convinta di star vedendo il semplice film, durante la proiezione la ragazza si ... Leggi la notizia su chenews

