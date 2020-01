Un posto al sole anticipazioni: ROBERTO si riavvicina a MARINA? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato un rumor riguardante una maggiore interazione futura tra ROBERTO (Riccardo Polizzy Carbonelli) e MARINA (Nina Soldano): i due amatissimi personaggi di Un posto al sole condividono da mesi pochissime scene, ma – come avrete sicuramente notato – qualcosa inizia già a muoversi. L’emergenza scattata ai Cantieri ha richiesto infatti un urgente briefing a cui sia Ferri che la Giordano hanno preso parte, mentre ora la vicenda potrebbe prendere una piega addirittura più inquietante… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì, il confronto-scontro tra Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) e suo zio Sebastiano (Antonio Ferrante) – a cui assisteremo venerdì prossimo – è imperdibile perché avrà un incredibile “effetto domino”, con MARINA che entrerà in ... Leggi la notizia su tvsoap

