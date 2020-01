Un posto al sole anticipazioni 14 gennaio 2020: Filippo cerca di riconquistare Serena (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 14 gennaio 2020 su Rai3, Filippo, approfittando di un problema al B&B, cercherà di riconquistare la fiducia di Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 14 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel tormentato rapporto tra Filippo e Serena, con lui che cercherà di riconquistarla. Serena, alle prese con un'emergenza al Bed & Breakfast, sarà stanca e stressata, e Filippo cercherà di esserle di aiuto per recuperare la sua stima. Alberto proverà ad instillare dei dubbi in Marina, che intanto riceverà l'affetto e le attenzioni di Fabrizio. Franco e Angela affronteranno il rifiuto di Bianca ad andare a scuola, proponendo soluzioni diverse. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per ... Leggi la notizia su movieplayer

