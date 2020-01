Un posto al sole, anticipazioni 13 – 17 gennaio: Filippo perde la famiglia, Serena e Irene vanno via (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le anticipazioni della soap 'Un posto al sole', relative agli episodi in onda da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio, svelano che Filippo tenterà in tutti i modi di recuperare il rapporto con Serena. La donna, però, non lo perdonerà e prenderà una decisione drastica. L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3. Leggi la notizia su fanpage

r31458893 : RT @forzapersonale: Sono come una lucertola d'inverno.. Ogni posto al sole è quello buono.. Per sostare un po' più a lungo - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: ROBERTO si riavvicina a MARINA? - infoitcultura : Un Posto al Sole Trame dal 13 al 17 gennaio 2020: Bianca mette in crisi Angela e Franco -