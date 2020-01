Ubisoft e Bungie insieme per raccogliere fondi a favore dell'Australia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli sviluppatori Ubisoft e Bungie si uniscono alla crescente lista di studi che si impegnano a finanziare la riduzione degli incendi in Australia.Ubisoft Australia ha finora donato 30.000 dollari in favore della Croce Rossa. La società fa notare che mentre i giocatori hanno chiesto l'implementazione di un finanziamento nel gioco, la donazione diretta alla Croce Rossa Australiana è la strada più veloce per aiutare le persone colpite dagli incendi. "Gli incendi hanno devastato le comunità in tutta la nazione e le scene sono strazianti", scrive l'azienda. "Abbiamo ascoltato i consigli dei giocatori che chiedevano la creazione di oggetti di gioco per incoraggiare le donazioni, tuttavia ciò richiede un tempo di sviluppo considerevole e riteniamo che sia necessaria un'azione immediata".Anche Bungie ha annunciato il proprio programma di beneficenza per aiutare l'organizzazione Australiana di ... Leggi la notizia su eurogamer

