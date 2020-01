Tuttosport: Gattuso manda il Napoli in ritiro prima della Coppa Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli andrà in ritiro anche prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. Data la deludente posizione di classifica che non accenna a migliorare, la competizione tricolore, spiega il quotidiano sportivo potrebbe rappresentare l’unica possibilità per gli azzurri di accedere all’Europa League e “mantenere il primato di unica squadra Italiana sempre presente nelle manifestazioni continentali dal 2010 in poi” Per mantenere alta la concentrazione del gruppo, Gattuso ha deciso che sarà ritiro anche questa sera. È un’occasione anche per riflettere sugli errori commessi nelle ultime gare, che sono costati tre sconfitte nelle prime quattro gare della gestione del trainer di Corigliano Calabro L'articolo Tuttosport: Gattuso manda il Napoli in ritiro prima della Coppa Italia ... Leggi la notizia su ilnapolista

