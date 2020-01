Tutte le nomination a premi Oscar 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Sono state rese note in queste ore a Los Angeles le nomination dei prossimi Oscar 2020. I più importanti premi del cinema americano, decisi dalla Academy di Hollywood, saranno assegnati il prossimo 9 febbraio, quindi qualche settimana prima del solito (negli scorsi dieci anni l’evento si è tenuto d’abitudine alla fine dello stesso mese). Nonostante le polemiche che hanno investito la cerimonia del 2019, anche questa 92esima edizione non avrà un conduttore unico, ma si alterneranno sul palco ospiti e celebrità, che si cimenteranno in svariati momenti comici e musicali. Per quanto riguarda le candidature, si confermano in lizza molti dei film favoriti e già premiati ai Golden Globe, come 1917 di Sam Mendes, C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, Joker di Todd Philips; diverse nomination sono arrivate anche a The Irishman di Martin Scorsese, ... Leggi la notizia su wired

CHILI_IT : RT @TheHotCorn_: OSCAR | Qui tutte le nomination all'Oscar ?? Ma dov'è #RobertDeNiro? ?? #OscarNoms #Nomination - DanielGDiNiro : Non capisco tutte queste nomination per #Parasite: sicuramente ha alcune trovate registiche interessanti, ma la tra… - _hedaleksa : RT @xLonelygirl_: Parasite le sei nomation le merita tutte e non poteva andare meglio di così ??? però voglio dire che gli attori sono stat… -