Tumore al seno, i nuovi farmaci in arrivo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rispetto a qualche decennio fa, la scienza ha fatto passi avanti molto importanti contro il Tumore della mammella. Le statistiche dicono che l’87% delle pazienti in Italia è vivo a 5 anni dalla diagnosi, percentuale che supera il 90% quando la malattia è scoperta negli stadi iniziali. Quindi il primo messaggio è chiaro: fare attenzione ai segnali che il corpo invia, praticando regolarmente l’autopalpazione, e sottoporsi agli screening con la mammografia nelle fasce d’età indicate significa poter giungere a una diagnosi precoce e quindi poter sfruttare al meglio le contromisure della scienza, dalla chirurgia alla chemioterapia, passando per la radioterapia. Tuttavia, ancora oggi, cono molte le donne che scoprono il Tumore quando ha già dato metastasi (succede in circa il 10 per cento delle diagnosi) oppure hanno costantemente bisogno di nuove terapie per tenere sotto controllo la ... Leggi la notizia su dilei

MinisteroSalute : ??La diagnosi precoce ti salva la vita. Per l'#AnnoNuovo partecipa ai programmi di screening organizzati dalle servi… - dilei_it : Tumore al seno, i nuovi farmaci in arrivo - LILT_Bologna : Tumore al seno, nuove terapie mirate efficaci nei casi più difficili -