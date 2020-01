Trump ha attaccato ‘per fermare una guerra, non per iniziarla’. Peccato per gli ‘effetti collaterali’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Era da molti anni ormai che la longa manus a stelle e strisce non si vedeva più così palesemente all’opera nella “missione” internazionale di mantenere l’ordine democratico nel “cortile di casa” (che s’affaccia sulla Casa Bianca). Ma adesso, con l’avvento della politica senza fronzoli, sostenuta da chi ha capito che non c’è tempo da perdere, si può ben dire che per chi – ovunque sia nel mondo – minaccia l’ordine democratico è finita la fase dei perditempo e degli indecisi. I problemi vanno affrontati di petto, con la capacità di parlare poco e ottenere molti risultati. Infatti dopo il blitz col drone nella notte del 3 gennaio scorso volto ad eliminare il “terrorista internazionale Soleimani”, il presidente guardiano dell’ordine e della democrazia ha subito voluto chiarire che si è trattato di una semplice azione preventiva per fermare l’organizzazione di attentati che il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Trump ha attaccato ‘per fermare una guerra, non per iniziarla’. Peccato per gli ‘effetti… - ilfattoblog : Trump ha attaccato ‘per fermare una guerra, non per iniziarla’. Peccato per gli ‘effetti collaterali’ - MatteoMarchini5 : Trump ha attaccato ‘per fermare una guerra, non per iniziarla’. Peccato per gli ‘effetti collaterali’ -