Trovata morta in sacco a pelo, arrestata la nuora brasiliana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gabriele Laganà La sudamericana era indagata da mesi per omicidio volontario e occultamento di cadavere come il figlio della vittima. Il corpo senza vita dell’anziana era stato rinvenuto in un fossato il 3 agosto scorso Svolta nelle indagini per l’omicidio di Maria Simonetta Gaggioli, la donna di 76 anni Trovata morta lo scorso 3 agosto dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. I carabinieri, su disposizione del gip del Tribunale di Livorno, hanno arrestato Adriana Pereira Gomes, una brasiliana di 32 anni nuora della vittima. Secondo i militari, la sudamericana avrebbe uccisa l’anziana con un cocktail di farmaci. La brasiliana era già indagata assieme al figlio di Simonetta Gaggioli, Filippo Andreani, 47enne disoccupato, cone le accuse di omicidio volontario e occultamento di ... Leggi la notizia su ilgiornale

