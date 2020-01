Tragedia alla stazione di Albanova (Caserta), uomo ucciso da treno in corsa (Di lunedì 13 gennaio 2020) uomo travolto e ucciso da treno in corsa in zona Albanova (Caserta). Si tratterebbe di un atto volontario. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario da stamane Rfi ha sospeso la circolazione ferroviaria dalle ore 11 fra Aversa e Villa Literno; attivati servizi sostitutivi con autobus fra Villa Literno e Napoli Centrale. Dramma alla stazione ferroviaria di Albanova, comune del Casertano: un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. L’atto sarebbe stato volontario, secondo una prima ricostruzione: testimoni infatti avrebbero visto l’uomo camminare sui binari e farsi investire dal mezzo su rotaia. Il fatto è avvenuto in prossimità del ponte della ferrovia in via del Giglio a San Cipriano d’Aversa. La vittima, della quale non sono state rese note le generalità è un uomo di 39 anni, originario del Lazio. Sul posto ci sono le forze dell’ordine e i ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

chiaragribaudo : La tragedia che si consuma tra le fiamme in Australia dimostra che le sole parole non bastano più: servono responsa… - elenabonetti : Una tragedia di fronte alla quale non possiamo girarci dall’altra parte e che grida alle nostre coscienze che è tem… - QuotidianoMotor : Tragedia alla Dakar 2020: muore il motociclista Paulo Goncalves -