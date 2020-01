Torta di Natale richiamata dal mercato, l’avviso del Ministero: presenza di allergeni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il ritiro dell’intero lotto è avvenuto a scopo precauzionale da parte dello stesso produttore per possibili rischi legati alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. In particolare il ritiro dal mercato e si è reso necessario a causa della possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto. Leggi la notizia su fanpage

Investireoggi : Torta di Natale prodotta da Belli Freschi richiamata dal mercato - taniacips : Mangia solo torta lui, dalla mattina alla sera, sta fuori per lavoro 10 ore al giorno nella quali si ciba delle mie… - pix3lsqu1d : @Lario3 Il fatto è che vuoi o non vuoi te li trovi perché quello che eleggi è il partito e al massimo una o due per… -