Torna il mercato bisettimanale, settanta ambulanti trasferiti a Rione Valle (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Dopo una settimana di stop, il mercato bisettimanale, tornerà ad essere attivo. Dalla giornata di domani fino all’apertura di Campo Genova, circa 70 ambulanti (che in queste ore stanno sanando le debitorie con il comune di Avellino), saranno ospitati nei pressi di Rione Valle. Scartata l’ipotesi di Campetto Santa Rita, almeno per ora. Rione Valle ha già ospitato il mercato in estate visto l’organizzazione delle Universiadi che ha visto coinvolto lo Piazzale degli Irpini. In mattinata è giunta anche l’ordinanza da parte della Polizia Municipale firmata dal vice comandante Domenico Sullo, che norma la sosta e vieta il transito nell’area compresa tra via Manfredi e via Morosini. Un fronte che si divide su chi tornerà a lavoro mentre altri sono pronti a protestare. L'articolo Torna il mercato bisettimanale, settanta ... Leggi la notizia su anteprima24

La7tv : #tagada La ministra @TeresaBellanova difende la riforma del lavoro varata dal governo Renzi: 'Si parla di ritornare… - HankHC91 : RT @Exibart: Uno dei dipinti della serie delle piscine di David Hockney sarà messo all’incanto da Sotheby’s a Londra - ilCiriaco : #Irpinia Torna il mercato: si farà a Valle -