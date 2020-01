Torino, autista del tram si ferma alla fermata soppressa per aiutare anziana signora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli autisti di mezzi pubblici hanno delle regole ben precise, che devono seguire e che servono anche per garantire la sicurezza dei passeggeri. Ad esempio non possono far salire o scendere persone fuori dalle fermate previste da ogni linea. A Torino, però, l’autista di un tram ha fatto uno strappo alla regola, per un’anziana signora che aspettava a una fermata che era stata soppressa. Siamo a Torino. E gli autisti del servizio del trasporto pubblico conoscono bene le regole che devono rispettare. Ma l’autista del tram 13, questa volta, ha deciso di chiudere un occhio e di non seguire il regolarmente. La linea del tram ha subito notevoli tagli alle fermate. Ad esempio è stata soppressa quella in via Cibrario. Ma c’era un’anziana signora che non lo sapeva. Magari come faceva ogni giorno, aspettava sotto la palina del numero 13 che il suo tram arrivasse per ... Leggi la notizia su bigodino

