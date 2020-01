Tinto Brass: "Monica Vitti? Straordinaria, le mie richieste non la spaventavano" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tinto Brass ha ricordato la sua collaborazione con Monica Vitti, 'Un'attrice Straordinaria, disposta a spogliarsi più di quello che chiedevo'. Tinto Brass ha parlato della sua collaborazione con Monica Vitti in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, una delle collaborazioni più riuscite e felici della sua carriera di regista. Tinto Brass e Monica Vitti si ritrovarono a collaborare per il film Il disco volante, nel 1964, nel quale recitavano anche Alberto Sordi e Silvana Mangano. Brass non era ancora approdato ufficialmente al genere erotico, mentre Monica era al suo primo ruolo brillante in quella che è una commedia di satira che racconta l'arrivo degli extraterrestri nella campagna veneta. Monica Vitti, secondo Tinto Brass era "un'attrice Straordinaria: con lei ci siamo inerpicati ... Leggi la notizia su movieplayer

