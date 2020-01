The New Pope, la recensione della serie tv di Paolo Sorrentino (Di lunedì 13 gennaio 2020) In onda ogni venerdì su Sky Atlantic, la nuova serie di Paolo Sorrentino, The New Pope, sembra avere un tono molto diverso dalla stagione precedente. Ecco la nostra recensione. The New Pope, seguito della fortunata prima stagione firmata da Paolo Sorrentino, sembra suggerire un approccio radicalmente diverso del regista allo stesso materiale. The New Pope, … L'articolo The New Pope, la recensione della serie tv di Paolo Sorrentino proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

juventusfc : The White Tiger ?? Vi presentiamo la nostra linea @adidasfootball Chinese New Year – ideata da e per la nostra com… - vincenzonibali : In piedi sui pedali, testa alta e sguardo in avanti - l’essenza della stagione che mi aspetta ?? Ultimi allenamenti… - Pistacchio89 : @ellisandcurrer Serie superiore a qualsiasi altro lavoro fatto in italia, ed in the New pope (per adesso solo le pr… -