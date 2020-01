Terremoto, scossa nell’Adriatico: epicentro vicino alle Isole Tremiti [MAPPE e DATI] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nel Mar Adriatico. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 17.14. L’epicentro è stato localizzato in mare, nei pressi delle Isole Tremiti, precisamente tra la costa molisana e le Isole. L’ipocentro è stato rilevato a soli 2 Km di profondità.L'articolo Terremoto, scossa nell’Adriatico: epicentro vicino alle Isole Tremiti MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

