Terremoto oggi in Italia 13 gennaio 2020: scossa in provincia di Perugia | Scosse in tempo reale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Terremoto oggi 13 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 13 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 05,24 – Terremoto in provincia di Perugia Un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato a Cascia, in provincia di Perugia, a una profondità di 10 chilometri. Ore 04,40 – scossa in provincia di Frosinone Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata a Collepardo, in provincia di Frosinone. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato localizzato a una profondità di 9 ... Leggi la notizia su tpi

MSF_ITALIA : Sono passati 10 anni da quando un #terremoto devastante colpí #Haiti causando la morte di migliaia di persone, mili… - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Campotosto (L'Aquila) - GpSilvestri : RT @FondazioneAVSI: Oggi 10 anni fa il terribile #Terremoto ad #Haiti che provocò più di 230.000 vittime.@fiammettahaiti, resp progetti #AV… -