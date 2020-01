Terra dei Fuochi: video reporter preso a pugni vicino al ‘lago di spazzatura’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una troupe televisiva, composta da giornalista e operatore video, è stata aggredita oggi, 13 gennaio, a San Felice a Cancello (Caserta), dove è stato trovato il lago di spazzatura che si è formato in una cava dismessa usata per anni come discarica abusiva. L'operatore è stato colpito con un pugno al volto che gli ha quasi fatto perdere i sensi. Leggi la notizia su fanpage

