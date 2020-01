Tennis, Ranking WTA (13 Gennaio 2020): comanda sempre Ashleigh Barty. Jasmine Paolini unica azzurra in Top-100 (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty in testa al Ranking WTA al 13 Gennaio 2020. Dietro la vincitrice delle WTA Finals, ci sono sempre la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka. In quarta posizione c’è Simona Halep, che precede l’ucraina Elina Svitolina. TOP-10 WTA (Ranking al 13.01.2020) 1 Ashleigh Barty (AUS) 7547 2 Karolina Pliskova (CZE) 5940 3 Naomi Osaka (JAP) 5496 4 Simona Halep (ROU) 5461 5 Elina Svitolina (UKR) 5075 6 Bianca Andreescu (CAN) 4935 7 Belinda Bencic (SUI) 4607 8 Petra Kvitova (CZE) 4436 9 Serena Williams (USA) 4215 10 Kiki Bertens (Olanda) 4165 Guardando ai colori azzurri la classifica non è assolutamente soddisfacente. Jasmine Paolini è l’unica azzurra presente nella Top-100 in 94esima posizione. Purtroppo è uscita dalle prime cento Camila Giorgi, che è sempre più in crisi. Al numero 150 c’è invece Giulia ... Leggi la notizia su oasport

