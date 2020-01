Tennis, Lorenzo Sonego viene battuto da Hubert Hurkacz nel primo turno dell’ATP di Auckland 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è conclusa già al primo turno l’esperienza di Lorenzo Sonego nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Tennis ad Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurro è uscito per mano del polacco Hubert Hurkacz, numero 6 del seeding, che sarà testa di serie agli Australian Open, il quale si è imposto dopo un’ora e 48 minuti di gioco per 7-5 6-3. Nel primo set Sonego palesa maggiori difficoltà al servizio, almeno in avvio, ritrovandosi a dover annullare un break point in ciascuno dei primi due turni in battuta. L’azzurro si salva e poi registra il fondamentale, così non ci sono ulteriori occasioni di strappo per diversi giochi, dato che il polacco è solidissimo e lascia poco o nulla in risposta all’italiano. Nel dodicesimo game però Sonego torna a concedere break point, ne annulla due, sciupa la palla per il 6-6 ed alla terza opportunità Hurkacz conquista il ... Leggi la notizia su oasport

blmerola : RT @federtennis: Due italiani fanno il loro esordio a Auckland domani... in diretta su @SuperTennisTv! 00:00 Lorenzo #Sonego vs Hurkacz 07… - apicella57 : RT @federtennis: Due italiani fanno il loro esordio a Auckland domani... in diretta su @SuperTennisTv! 00:00 Lorenzo #Sonego vs Hurkacz 07… - flamminiog : RT @federtennis: Due italiani fanno il loro esordio a Auckland domani... in diretta su @SuperTennisTv! 00:00 Lorenzo #Sonego vs Hurkacz 07… -