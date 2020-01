Tennis, Fed Cup 2020: le avversarie dell’Italia. Estonia, Austria e Grecia per le azzurre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono stati sorteggiati i raggruppamenti del Gruppo I (Evento A) zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, previstia dal 5 all’8 febbraio a Tallinn, in Estonia. L’Italia, testa di serie del Gruppo B, in quanto numero 24 del ranking ITF, affronterà, su cemento indoor, Estonia (38), Austria (40) e Grecia (45). Nel Gruppo A sono finite invece Ucraina (23), Croazia (28) e Bulgaria (42): le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile. Le ultime classificate dei raggruppamenti invece spareggeranno per evitare la retrocessione. I GIRONI DI FED CUP (5-8 FEBBRAIO) Gruppo A: Ucraina, Croazia, Bulgaria Gruppo B: Italia, Estonia, Austria, Grecia LE CONVOCATE DELL’ITALIA DI FED CUP JASMINE PAOLINI (numero 96 Wta) CAMILA GIORGI (numero 103 Wta) GIULIA GATTO-MONTICONE (numero 150 Wta) MARTINA TREVISAN (numero 154 ... Leggi la notizia su oasport

