Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: trailer 2020, tutte le rivelazioni ed i misteri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un nuovo anno è iniziato e porterà grandi novità! Se in Italia assisteremo al gran finale della quindicesima stagione di Tempesta d’amore – che si concluderà come da tradizione con il matrimonio dei due protagonisti Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian Schneider) – e all’inizio di quella successiva, in Germania il 2020 porterà la fase clou della sedicesima annata della soap. Ecco dunque tutte le rivelazioni (e domande aperte) dell’esplosivo trailer di Capodanno relativo alle puntate di Sturm der Liebe in onda in Germania nei prossimi mesi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: i protagonisti Tim, Franzi e Nadja Nadja Holler, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot) Con l’happy end di Denise e Joshua, il testimone di coppia protagonista passerà a due nuovi personaggi: Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim Degen (Florian Frowein). Il loro sarà un grande amore, ma verrà fin ... Leggi la notizia su tvsoap

