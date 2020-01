Tempesta D’Amore anticipazioni 13-19 gennaio: Eva è incinta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena. Denise scopre chi ha rubato il dipinto, mentre Annabelle escogita un malefico piano per far fuori la sua rivale in amore. Infine, Eva fa una confessione spiazzante a Robert. Nel dettaglio, le trame delle puntate della popolare soap tedesca in onda su Rete 4 da lunedì 13 a domenica 19 gennaio. anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica vuole rapire Luna Denise decide di non rubare niente dalla cassaforte di Christoph per aiutare Elmar. Mentre Annabelle escogita un altro piano per distruggere Denise, Jessica decide di rapire Luna e partire con lei per l’estero. Valentina inventa una scusa per attirare i suoi genitori sul lago, dove ha organizzato per loro un picnic romantico. Denise scopre che il dipinto è stato rubato da Elmar e durante il confronto, l’uomo la implora di non denunciarlo alla ... Leggi la notizia su kontrokultura

