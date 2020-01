Teatro. Enzo Salvi, nuova commedia dalla parte degli animali: I love Pets (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dal 22 gennaio al 9 febbraio anteprima nazionale Teatro Tirso de Molina. Con Enzo Salvi, Valentina Paoletti, Carlotta Rondana Un pizzico di saggezza non guasta, perché è risaputo che “Il lavoro nobilita l’uomo”, ma quando c’è un grande amore le cose possono andare anche diversamente. Può confermarlo l’attore Enzo Salvi che torna sul palco con una commedia nuova di zecca, ancora una volta dedicata ai suoi adorati animali. In anteprima nazionale al Teatro Tirso de Molina di Roma, dal 22 gennaio al 9 febbraio, l’artista, insieme a Valentina Paoletti e Carlotta Rondana con la regia di Fabrizio Nardi e l’aiuto regia di Nico Di REnzo, sarà il protagonista di “I love Pets”, uno spettacolo emozionante e divertente nel quale Salvi veste i panni del titolare di un negozio di animali che sono tutta la sua vita, tanto da non riuscire a venderne neppure uno, e lavora senza percepire nulla. La ... Leggi la notizia su romadailynews

